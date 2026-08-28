やよい軒「極みしょうが焼」！ 味変×ごはんおかわり自由、これは進む!!

やよい軒は9月2日から、「～三元豚ロース～極みしょうが焼定食」と「【境港産カニクリームコロッケ付】～三元豚ロース～極みしょうが焼定食」を発売します。

三元豚×国産黄金しょうがの「極みしょうが焼」

素材の良さと食べ方の楽しさにこだわった「こだわりの特撰シリーズ」から、新たにしょうが焼定食が登場します。

▲「～三元豚ロース～極みしょうが焼定食」1190円



柔らかな肉質と豊かな旨みが特長の三元豚ロースを使用し、「国産黄金しょうが」を100％使用した特製たれで香ばしく焼き上げたとしています。



さらに、国産しょうがを藻塩と昆布だしでまろやかに味付けした「塩だししょうが」と、練りからしを添えているのもポイント。そのままはもちろん、塩だししょうがや練りからしを合わせながら味の変化も楽しめる仕様です。

▲「【境港産カニクリームコロッケ付】～三元豚ロース～極みしょうが焼定食」1440円



さらに、境港産のカニを使用したカニクリームコロッケを組み合わせた定食も用意。サクッとした衣となめらかな口当たりが特長だといいます。

ごはんおかわり自由なのもうれしい！

国産黄金しょうがを使った特製たれで焼き上げた三元豚ロースとくれば、ごはんが進みそう。



やよい軒では、定食のごはんはおかわり自由。卓上の「だし」を使って、〆にだし茶漬けとして楽しむこともできます。



しょうが焼きをしっかり頬張って、ごはんをおかわり。さらに「塩だししょうが」や練りからしで味を変えながら食べ進められるので、がっつりごはんを食べたい時にもよさそうです。



ちょっと豪華にいくなら、カニクリームコロッケ付きも。食欲の秋に向けて、お腹いっぱい楽しめそうな新定食です。



・発売日：2026年9月2日

（※文中の価格はすべて税込）