Xperia新製品、来週25日（火）発表を予告　Xperia 10の新モデル？

ソニーは同社公式サイト上で、8月25日（火）11時の新製品発表を予告している。YouTubeでのプレミア公開も予定されている。
Xperiaシリーズはここ数年、フラグシップの「Xperia 1」とミドルクラスの「Xperia 10」の2モデル構成となっている。昨年も9月に「Xperia 10 VII」が登場しているので、この後継機となるのか。また、背景の画像が製品のカラバリを示しているのか。いずれにしても来週が楽しみだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ソニーは同社公式サイト上で、8月25日（火）11時の新製品発表を予告している。YouTubeでのプレミア公開も予定されている。
Xperiaシリーズはここ数年、フラグシップの「Xperia 1」とミドルクラスの「Xperia 10」の2モデル構成となっている。昨年も9月に「Xperia 10 VII」が登場しているので、この後継機となるのか。また、背景の画像が製品のカラバリを示しているのか。いずれにしても来週が楽しみだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
sponsored
MSI「Crosshair 16 Max HX」レビュー
sponsored
MSI「MAG 274QP QD-OLED X24」レビュー
sponsored
マグネティックワイヤレス充電パワーバンク
sponsored
sponsored
ZEFT R65YCの魅力をインタビュー
sponsored
才色兼備なヤマハの無線APはモダンなオフィスに最適 これなら違和感なし！
sponsored
Silent Master Noctua Edition X870Aをレビュー
sponsored
フォーティネット フィールドCTOがAIとIT部門の付き合い方を語る
sponsored
Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8kHz Keyboard
sponsored
STYLE-14FH132-U5-UCSXをレビュー
sponsored
ADATA（エイデータ）「AD5U480016G-D」
sponsored
エムエスアイコンピュータージャパン「MAESTRO 500 WIRELESS」
sponsored
MSI「Prestige 13 AI+ A3M」レビュー
sponsored
シリーズ最小・最軽量、申し込みから最短4営業日。モバイル通信対応でキャッシュレス導入のハードルを下げる
sponsored
sponsored
ガバナンスの徹底で安全を担保し、AI活用の促進で目指すのは“トレジャーBox”という成長エンジン
sponsored
sponsored
スイッチひとつで背中のS字カーブにフィット！
sponsored
JN-IPS34UQ2-HSC6とJN-IPSC34UQ2-HSC6で比較
sponsored
JN-IPS27G120U2 価格.com限定モデルをレビュー
sponsored
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。