Xperia新製品、来週25日（火）発表を予告　Xperia 10の新モデル？

ソニーは同社公式サイト上で、8月25日（火）11時の新製品発表を予告している。YouTubeでのプレミア公開も予定されている。

Xperiaシリーズはここ数年、フラグシップの「Xperia 1」とミドルクラスの「Xperia 10」の2モデル構成となっている。昨年も9月に「Xperia 10 VII」が登場しているので、この後継機となるのか。また、背景の画像が製品のカラバリを示しているのか。いずれにしても来週が楽しみだ。