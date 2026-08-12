ASUS、世界初RGB OLED採用の360Hzゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG34WCDN」を発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、世界初をうたうRGB OLEDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG34WCDN」を8月14日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。価格は232,920円。34インチ・1800Rの曲率を持つウルトラワイド筐体に、タンデムRGB QD-OLEDパネルと360Hzリフレッシュレートを組み合わせ、速さと表示品質を両立したモデルとなる。
最大の特徴は、RGBストライプ配列を採用した世界初のRGB Stripe Pixel OLEDテクノロジーだ。従来のQD-OLEDと比べてテキストの色にじみを抑え、資料作成やコンテンツ制作でも読みやすい表示を実現する。ゲーム用途だけでなく、仕事や創作でも使いやすい点が強みという。
さらに、独自のBlackShieldフィルムを採用し、既存のQD-OLEDパネル比で耐傷性を2.5倍に高めた。明るい環境では黒レベル認識性能を最大40％向上させ、OLEDらしい深い黒をより安定して描写するという。映像の没入感を重視するユーザーにとって、反射や見え方の不安を抑えやすい仕様だ。
表示性能は最大360Hzのリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度が中心で、残像やブレを抑えた滑らかな描画を可能にする。NVIDIA G-SYNCとAMD FreeSync Premium Proにも対応し、ティアリングを抑えた快適なプレイ環境を整える。加えてASUS OLED Care ProとNeo近接センサーにより、離席時の黒画面切り替えやピクセルクリーニング、輝度調整などを通じて焼き付きリスクを低減する構成だ。
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