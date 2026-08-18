「AMD Ryzen AI 7 345」に32GB+512GBで24万円です!!
16型で990gを実現した憧れのモバイルノート「Swift Air 16」の新モデル発表
2026年08月19日 00時01分更新
日本エイサーは薄型軽量ノートパソコンブランドのSwiftより、16型の大画面を備えながら990gという軽さを実現したAI PC「Swift Air 16（SFA16-61M-N73Y）」を発売した。
価格は23万9800円で、Acer公式オンラインストア、Acerダイレクト各店、Amazonで販売となる。
「Swift Air 16」の従来モデルは「Ryzen AI 7 350」（8コア16スレッド）に32GBメモリー、1TB SSDで25万9800円の上位機と、「Ryzen AI 5 330」（4コア8スレッド）に16GB+512GBで19万1800円の下位機で、今回のモデルはその間となり、3モデルが揃うことになる。
本製品の最大の特長は、16型の大型ディスプレーを採用しつつ、筐体にマグネシウム・アルミニウム合金を用いることで1kgを切る軽量性と最薄部約15.9mmのスリム設計を両立させた点にある。
プロセッサーには、最大50 TOPSのAI処理性能を誇るNPUを内蔵したAMD 「Ryzen AI 7 345」（6コア12スレッド）を搭載しており、システムへの負荷を抑えながら多彩なAI機能を効率的に実行できる。
また、約13時間のバッテリー駆動が可能で、外出先でのビジネスやクリエイティブ用途にも適している。
新モデルのCPUは、6コア/12スレッドの「AMD Ryzen AI 7 345」を採用している。グラフィックスには、CPU内蔵のAMD Radeon 840Mを搭載。メインメモリーは32GB（LPDDR5-6400MHz、オンボード）、ストレージは512GB SSD（PCIe Gen4 NVMe）という構成だ。
ディスプレーは、16インチのWUXGA（1920×1200）IPSパネルを搭載している。アスペクト比は縦方向に広い16:10で、Webサイトや資料の閲覧性を高めているほか、光の映り込みを抑える非光沢仕様となっている。
インターフェースは、USB 3.2 Gen 1 Type-Cポート（最大5Gbps、USB PDおよび映像出力に対応）を2基、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポートを1基備える。
そのほか、HDMI出力ポート、ヘッドセット/スピーカージャックを各1基搭載しており、外部ディスプレーへの出力や周辺機器との接続にも柔軟に対応する。
本体サイズは約358.9×239.7×15.9〜16.5mmで、重量は約990gである。
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