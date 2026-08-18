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FCNT「arrows Alpha2」発表　AI・144Hz・2日持ちバッテリーを備えた最新モデル

2026年08月18日 13時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　FCNT合同会社は8月18日、arrowsシリーズの最上位モデル「arrows Alpha2」を8月27日から全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイト、au Online Shop、全国のKDDI直営店、au Style、楽天モバイルから発売すると発表した。カラーはインディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーンの4色展開で、レッドとブルーグリーンはドコモオンラインショップ限定となる。

　「arrows Alpha2」は、Dimensity 8350 Extremeを搭載し、ゲーム、動画視聴、AI活用まで快適にこなせる処理性能を備える。約6.4インチの高精細LTPOディスプレイは最大144Hzのリフレッシュレートと最大3000nitの高輝度表示に対応し、Dolby Atmos対応の立体音響とハイレゾ再生も組み合わせることで、映像と音の没入感を高める設計だ。さらに、5370mAhのシリコンカーボンバッテリーをarrowsシリーズとして初採用し、1回の充電で2日間の利用をうたうほか、約40分で100％まで充電できる急速充電にも対応する。

　堅牢性も大きな特徴だ。IP6Xの防塵性能、IPX6/IPX8/IPX9の防水性能、MIL規格23項目への準拠に加え、1.8mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造を採用する。ディスプレイにはGorilla Glass Victus 2を備え、日常の落下や水濡れに配慮したつくりとなる。加えて、内部フレームなどに再生プラスチック、アルミフレームやカメラフレームに再生アルミニウムを採用し、電気・電子部品を除く部品総重量に対するリサイクル素材比率は約60％に達する。環境負荷低減と長期利用を両立した、エコマーク認定のサステナブル製品という位置づけだ。

　カメラは、ソニー製の高画質センサー「LYTIA 710」を採用した約5030万画素のメインカメラに加え、約4990万画素の超広角カメラとフロントカメラを搭載する。AIがシーンや被写体を認識して明るさや色味、シャッタースピードを最適化するため、夜景や動きのある被写体も撮りやすいという。4K/60fps動画撮影やHDR動画にも対応し、静止画から動画まで幅広く活用できる。さらに「arrows AI」による文字起こし、要約、通知整理、チャット形式の情報検索に対応し、Perplexity、Copilot、Google GeminiといったAIサービスも利用可能だ。

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