850Wで9,980円！ darkFlashのATX 3.1対応電源「VMT850」が発売

タイムリーは、darkFlashのPC電源ユニット新製品「VMT850」を8月21日に発売する。価格は9,980円で、ATX3.1規格に対応し、80PLUS BRONZE認証を取得した850Wモデルだ。高性能GPU向けの12V-2x6端子を備え、コストパフォーマンスを重視する自作PCユーザーに向く製品という。

VMT850は、最新世代のグラフィックボードで求められる12V-2x6（最大600W）端子を搭載するほか、ATX3.1規格に準拠した設計を採用する。コンセントからの交流をPC内部で使う直流へ効率よく変換するAPFC回路に加え、LLC方式のソフトスイッチングとSR（同期整流）、さらにDC to DC変換を組み合わせ、+12Vラインだけでなく+5V/+3.3V系統も安定供給する構成だ。

冷却面では、低摩擦で長寿命のFDBベアリングを採用した120mmファンを搭載する。負荷50％まではほぼ無音の900rpm、負荷100％で1700rpm程度とされ、静音性と冷却のバランスを意識した作りだ。入力側と出力側には105℃対応コンデンサを採用し、信頼性の向上も図る。

安全面では、OVP、OCP、OPP、SCP、OTP、UVPの6種の保護回路を備える。万が一の過電圧や過電流、短絡、過熱などに備えた設計で、製品保証は購入日から5年間となる。サイズはおよそ幅150×奥行140×高さ86mm、重量はおよそ1.8kgで、付属品はAC電源ケーブルと取付ネジだ。