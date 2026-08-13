RTX 5070 Ti・RTX 5080搭載PCがお買い得！ 最大6万9000円オフセール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて8月16日に「2026/8/16 24時間限定セール」を実施する。期間は8月16日0:00から8月16日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、対象10商品が最大69,000円オフとなる内容だ。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う。

注目の主力モデルは、GeForce RTX 5080を搭載する「ZEFT Z55XQ」だ。Intel Core Ultra 7-265F、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P10 FLUXケース、Intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を組み合わせ、通常658,800円から69,000円オフの589,800円（税抜）となる。Windows 11 Pro 64ビット版を採用し、送料無料で購入できる点も特徴だ。

ほかにも、Intel Core Ultra 5-250K PlusとGeForce RTX 5070 Tiを備える「ZEFT G62AN」は、通常519,800円から50,000円オフの469,800円（税抜）となる。AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用する「ZEFT R68A」は、通常449,800円から50,000円オフの399,800円（税抜）だ。いずれもBTO方式のため、メモリ容量やストレージ構成などの選択肢を含むカスタマイズ性が魅力となる。

セール対象は全10商品で、最新世代のCPUとGPUを組み合わせたゲーミング向け構成から、普段使いにも対応しやすいデスクトップPCまで幅広い。購入は各製品ページから可能で、セール特設ページでは対象機種をまとめて確認できる。短時間で終了する限定企画のため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが重要だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。