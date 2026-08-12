24時間ぶっ通しでJAWS-UG漬け！　9月5日、あのJAWS SONIC ＆ MIDNIGHT JAWSが戻ってくる

24時間ぶっ通しでJAWS-UGの各支部がセッションをやり続ける伝説のオンラインイベント「JAWS SONIC ＆ MIDNIGHT JAWS]が約6年ぶりに開催される。普段聞けない支部の運営やオンラインならではの視聴者参加型企画など、内容も盛りだくさん。土日となる9月5日・6日は、24時間JAWS-UGを楽しもう。

6年ぶりにあの狂気のイベントが戻ってくる

JAWS SONIC ＆ MIDNIGHT JAWSはAWSのユーザーグループであるJAWS-UGが主催するオンラインイベント。9月5日に開催されるJAWS SONIC ＆ MIDNIGHT JAWS 2026は、コロナ禍の最中だった2020年以来の開催となる。

JAWS SONIC ＆ MIDNIGHT JAWSのすごいところは、24時間テレビのように昼夜ぶっ通しで配信される点だ。今回も9月5日の正午からスタートし、全国68ある支部のうち約8割の55支部がさまざまなセッションを繰り広げ、翌日9月6日の正午に終了する予定。各支部がタスキをつないでいく、駅伝のようなイベントとも言える。

ちなみに前回は私も夜に登壇があったが、さすがに深夜は寝落ちした（関連記事：24時間開催の「JAWS SONIC 2020＆MIDNIGHT JAWS 2020」を楽しむ（オオタニ編））。深夜はライターの重森氏がフォローしてくれたので、レポートでイベントの雰囲気を味わってほしい（関連記事：24時間開催の「JAWS SONIC 2020＆MIDNIGHT JAWS 2020」を楽しむ（シゲモリ編））

なかなか聞けない支部の運営ノウハウやAWSのお悩み相談など

さて、開催前3週間になり、セッション内容もいよいよ固まってきた。AWSの活用事例や開発・運用のお悩み相談のほか、地方支部の生々しい運営話、視聴者参加型企画など内容は盛りだくさん。特に支部の運営ノウハウは、普段のJAWS-UG勉強会ではなかなか聞けないコンテンツだ。

各支部とも20分の枠なので気軽に視聴でき、ラジオ代わりに楽しめそう。オフサイトのイベントに参加しづらいユーザーにとってみれば、コミュニティの雰囲気を知るのにも最適と言える。申し込みはConnpassで受け付けており、参加は無料。すでに700人近い参加者がエントリーしている。JAWS-UGの活動やAWSに関わるユーザーはぜひチェックしてもらいたい！