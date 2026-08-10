GALLERIA、FF14推奨の大会記念ゲーミングPCを期間限定発売　限定壁紙付き

サードウェーブのPCブランドGALLERIAは、『ファイナルファンタジーXIV』推奨パソコンの特別仕様として、「クリスタルコンフリクト リージョンチャンピオンシップ 2026 Japan 大会記念モデル」を11月30日までの期間限定で販売中だ。販売場所は全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗と「ドスパラ」通販サイトで、価格は335,980円から564,980円までの3機種構成となる。

ラインアップは3機種で、いずれも『ファイナルファンタジーXIV』推奨パソコンと同等の構成を採用する。最上位のGALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載は564,980円、GALLERIA XDR7A-R57T-GD Ryzen 7 7800X3D搭載は489,980円、GALLERIA XPC7A-R56T16G-GDは335,980円となる。CPUはAMD Ryzen 7 7800X3DやRyzen 7 9800X3D、インテルCore Ultra 7 265Fを搭載し、GPUにはGeForce RTX 5060 Ti 16GB、RTX 5070 Ti 16GB、RTX 5080 16GBを採用するため、PvPを含むFF14のプレイを快適に支える高い描画性能が期待できる構成だ。

特典として、本モデル限定のオリジナル壁紙4種がCドライブ直下に格納された状態で届けられる。4種のうち1種は初期設定済みで出荷されるため、初回起動時から大会記念モデルらしい特別感を楽しめるという。メモリは16GBまたは32GB、ストレージは1TB Gen4 NVMe SSDを採用し、上位2機種には水冷式CPUファンも組み合わされる。サイズはおよそ幅220×奥行488×高さ498mm、重量はおよそ16kgとなる。

この記念モデルは、2026年10月31日から11月1日まで幕張メッセ国際展示場1から7ホールで開かれる「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in TOKYO」内の公式大会「クリスタルコンフリクト リージョンチャンピオンシップ 2026 Japan」への機材協力を記念したものだ。大会は日本、北米、欧州・オセアニアの各地域でクリスタルコンフリクト王者を決める公式大会で、日本王者決定戦はファンフェスのステージで実施される。購入はドスパラ店舗または通販サイトから行え、各製品ページで詳細な仕様も確認できるという。