ゲーミングPC購入のチャンス！ 24時間限定でBTOモデルを大幅値引き

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで8月11日0:00から8月11日23:59までの24時間限定で『2026/8/11 24時間限定セール』を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPC全10商品で、最大67,000円オフとなる特価販売だ。購入はセール特設ページおよび各製品ページから行う。
注目機種のひとつが【ZEFT R60IS】だ。AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5070、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を採用する。マイクロタワーケースと750W 80Plus Gold電源を組み合わせた高性能モデルで、通常663,800円から67,000円オフの596,800円（税抜）となる。
もう1台の【ZEFT G62CD】は、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5050を組み合わせたミドルレンジのゲーミングPCだ。16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常329,800円から30,000円オフの299,800円（税抜）となる。コストを抑えつつ最新世代CPUを選びたい層に向く構成だ。
【ZEFT R66AA】は、AMD Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060XTを搭載した実用性重視のモデルだ。32GB DDR4メモリと1000GB SSD、ミドルタワーケース、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常247,800円から21,000円オフの226,800円（税抜）となる。こちらも送料無料で、幅広い用途に対応しやすい構成だ。
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