KDDI松田社長、楽天モバイルのローミングについて、今年9月で終了の方針も「一部の過疎エリアで期間限定で継続」

KDDIは、2027年3月期第1四半期決算説明会を開催。その質疑応答で楽天モバイルのローミング接続について問われた、同社代表取締役社長 CEOの松田浩路氏は、「KDDIのお客様のためにネットワークリソースを割り振ることに舵を切るというのが経営判断」と、基本的には今年9月で終了予定も、一部ルーラル（過疎）エリアについては楽天モバイル側の基地局構築を前提に、期間限定での協力を示唆した。

2020年春に第4の携帯キャリアとして、新規参入を果たした楽天モバイル。同社が全国的にサービスエリアを拡大するまでの期間、KDDIはauネットワークへのローミング接続を提供してきた。その契約が2026年9月に期限を迎える。

この件について、「楽天モバイルとの協議は引き続きしている」「当社としては役割を十分に果たせたと考えている」といった発言内容はこれまでと同様で、さらに「私たちのお客様の品質堅持のためにネットワークリソースを割り振ることに舵を切るというのが経営判断」として、現行のローミング契約を予定どおりに今年9月で終了する方針を明らかにした。

一方で、人口が少ない「一部のルーラルエリア」については、どうしてもエリアの拡大に時間がかかることから、時限的ながら楽天モバイルにローミング接続の提供を継続することを示唆。ただし、「周波数を割り当てられているMNOなので、エリア構築は自社で進める」という基本をあらためて強調し、10月以降にローミング接続が提供される場所も、楽天モバイル側が自社でエリア構築を進めることが前提とする。

なお、実際にローミングを提供するエリアがどの程度かは明らかにはせず、今後開示されるエリアマップで確認してほしいとした。