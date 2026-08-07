AMD Ryzen搭載BTOが最大6万5000円引き！ 期間限定セール開催

ユニットコムは、パソコン工房WEBサイトおよび全国の店舗で『猛進！怒涛のAMD祭』を8月7日から9月4日10時59分まで開催中だ。AMD Ryzen搭載のBTOパソコンを中心に、対象モデルが特別価格で購入できる期間限定セールで、最大65,000円OFFとなる製品も用意されるという。

対象製品は、受注後に構成を選べるBTO(Build to Order)対応のデスクトップPCで、用途に合わせたカスタマイズが可能だ。ラインアップ例として、LEVEL-R7B6-LCR99Z-TGXは通常価格524,800円から459,800円、LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXWは通常価格439,800円から389,800円、LEVEL-M1AM-LCR78D-PGXは通常価格229,700円から214,700円へと値下げされる。いずれもAMD RyzenプロセッサーとRadeon GPUを組み合わせた構成で、Windows 11 Homeを採用する。

上位モデルのLEVEL-R7B6-LCR99Z-TGXはAMD Ryzen 9 9950X3DとRadeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を搭載し、32GBメモリと1TB NVMe対応M.2 SSDを備える構成だ。LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXWはRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XT 16GB GDDR6、16GBメモリ、1TB SSDを組み合わせたミニタワー型だ。LEVEL-M1AM-LCR78D-PGXはRyzen 7 7800X3DとRadeon RX 9060 8GB GDDR6、16GBメモリ、500GB SSDを搭載し、カラーはカスタマイズページで選択できる。

また、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員を対象に、BTOパソコンの送料無料施策も実施中だ。対象は日本全国で沖縄・離島も含み、購入点数やセール品かどうかにかかわらず適用される。さらに、今回の対象製品にはグリーン購入法適合品も含まれ、環境基準を意識した選択肢としても注目される。購入はパソコン工房WEBサイトまたは全国の店舗から行う。