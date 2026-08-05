パソコン工房、iiyama PCが当日出荷に対応　台数限定の記念価格セールも開催

ユニットコムは8月5日、パソコン工房WEB通販サイトにて、指定のiiyama PCを当日正午12時までの注文で当日出荷する新サービス「怒涛の短納期」を開始すると発表した。対象はゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCなどで、WEB通販でも急ぎの需要に対応する仕組みだ。あわせて9月1日16時59分まで、対象モデルを台数限定のズバリ価格で販売する記念企画も実施するという。

「怒涛の短納期」は、当日正午12時までに注文が確定した対象商品をその日のうちに出荷するサービスだ。最短で翌日のお渡しが可能となり、仕事や学業で急にパソコンが必要になった場合や、故障時の買い替え、出張前の準備など、時間を優先したい場面で使いやすい。パソコン工房WEB会員に登録すると送料無料で注文できる点も特徴だ。

対象モデルでは延長保証や各種オプションサービスも選択できる。BTOパソコンらしく用途に合わせた構成変更がしやすく、ゲーミング用途ではGeForce RTX 5060 Laptop GPU搭載機、クリエイティブや日常利用向けにはデスクトップやノートPCなど、必要な性能に応じて選びやすいラインアップとなる。なお、在庫状況や受付時間、配送事情、離島などの地域条件によっては翌日受け取りが難しい場合もあるという。

記念企画「怒涛の短納期 サービス開始記念」は、8月5日から9月1日16時59分まで実施する。台数限定のため、期間中でも予定台数に達し次第終了となる。価格例としては、15.6型ゲーミングノート「ILeNEi-15FX166-i7-RKSXM/16G1T」が限定100台で249,800円、「ILeNEi-15FX157-i7-PKSXM/16G1T」が限定90台で239,800円、「ILeDEi-M88M-265F-SSSXM-WH/56T1」が限定40台で259,800円、「ILeDEi-M1AM-R75F-RKSXM-BK/5060」が限定200台で179,800円となる。購入はパソコン工房WEB通販サイトの特設ページから行う。