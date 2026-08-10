パソコン工房、iiyama PC購入で最大3万円分相当還元　会員限定「超 創業感謝 還元祭」開催

ユニットコムは、パソコン工房とグッドウィルの全国店舗およびパソコン工房WEB通販サイトで、会員限定キャンペーン「超 創業感謝 還元祭」を8月11日から9月7日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、ゲーミングPCや高性能ノートPCを含む指定機種の購入者に対し、条件に応じて最大3万円分相当を還元する内容だ。店舗では商品券、WEB通販ではポイントで還元される仕組みで、価格面の実質負担を下げやすい企画となる。

還元対象は、LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞などの新品iiyama PCで、搭載CPUやGPUの構成ごとに還元額が分かれる。例えば、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell系を搭載した新品デスクトップPCは3万円分相当、RTX A1000やRTX 5070、Radeon RX 9070 XTを搭載した機種は2万円分相当、RTX 5060やRadeon RX 9060搭載機は1万5000円分相当となる。ノートPCではGeForce RTX 5090搭載機が3万円分相当、RTX 5070 Ti搭載機が1万5000円分相当、RTX 5050やRTX 4060搭載機、またはCore Ultra 5系のオンボードVGA構成が1万円分相当となる。

キャンペーンの利用には会員登録が必要で、店舗ではLINE会員またはユニットコム ビジネス優待会員、WEB通販ではパソコン工房WEB会員またはユニットコム ビジネス優待会員が条件となる。さらに、PC延長保証への同時加入で、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額を上乗せできる点が特徴だ。なお、還元内容や対象機種は店舗とWEB通販で異なり、一部対象外商品もある。

購入方法は、全国のパソコン工房・グッドウィル各店、またはパソコン工房WEB通販サイトから対象機種を選び、所定の会員条件を満たしたうえで注文する流れだ。WEB通販は8月11日午前11時以降の注文が対象となる。商品の詳細や対象機種、還元条件は公式情報ページで確認できる。キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があるため、購入前の確認が重要だ。