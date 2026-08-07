LEVEL∞、認定再生メモリ採用のRTX 5080／5070 Ti搭載ゲーミングPCを発売

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、「認定再生メモリ」を採用したNVIDIA GeForce RTX 5080搭載モデルとNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti搭載モデルを8月6日から販売開始した。販売価格は369,800円からで、いずれもBTOに対応するミドルタワーゲーミングPCだ。

「Memory Re」シリーズは、当社基準に基づく品質検査と動作確認を通過した認定再生メモリを採用する点が特徴だ。CPU、グラフィックスカード、ストレージなどの主要構成部品には新品パーツを用い、品質基準とコストパフォーマンスの両立を図る製品設計となる。半導体価格の高騰が続く環境でも、高性能PCをより手軽に検討しやすい選択肢として位置付けるという。

ラインアップは、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7搭載の「LEVEL-R789-LC270K-UK1X [Memory Re]」と「LEVEL-R785-LCR98D-UK1X [Memory Re]」が369,800円、NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7搭載の「LEVEL-R789-LC270K-VK1X [Memory Re]」と「LEVEL-R785-LCR98D-VK1X [Memory Re]」が444,800円だ。前者はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusまたはAMD Ryzen 7 9800X3D、後者は同じくインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusまたはAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用する。共通してDDR5認定再生メモリ16GB、1TB NVMe対応M.2 SSD、Windows 11 Home [DSP版]を備える構成だ。

筐体はいずれもミドルタワーで、拡張性を意識したATX構成だ。電源はRTX 5070 Tiモデルが850W 80PLUS GOLD認証、RTX 5080モデルが1000W 80PLUS PLATINUM認証となる。モニタ、マウス、キーボードは別売りで、用途に応じたカスタマイズも可能だ。さらに、通常の1年間保証に加え、延長3年または4年保証、月額会員サービス「プラチナITパスポート」にも対応し、購入後のサポート面も強化しているという。