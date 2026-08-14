パソコン工房、千葉県の大雨被災者へ修理見積もり無料など特別対応を実施

ユニットコムは、令和8年8月に千葉県で発生した大雨による被災者支援として、パソコン工房 千葉店で特別対応サービスを実施する。実施期間は8月14日から10月31日までで、場所は千葉県千葉市若葉区東寺山町558-1のパソコン工房 千葉店だ。支援内容は、故障したパソコンの下取りを1,000円で保証すること、iiyama PCの修理見積もり費用を無料にすること、修理期間中の代替機を1カ月無償で貸し出すこと、データ復旧とデータ移行に伴う検証作業費用を無料にすることだ。

対象となるのは、同社製パソコンであるiiyama PCを含む修理相談や、買い替え時の製品下取り、データ復旧およびデータ移行の検証作業だ。水濡れしたパソコンも特別対応の対象となるが、破損の程度や部品欠損によっては修理できない場合があるという。なお、修理やデータ復旧、データ移行にかかる作業工賃や部品代は別途必要となる。

検証後のキャンセル費用は発生しないが、店舗内で作業可能なものに限られる点には注意が必要だ。代替機の無償レンタルを利用する際は身分証明書の提示が求められる。また、利用時には「被害を受けており、本サービスを利用する」と申し出る必要があるとのこと。サポート受付は閉店30分前まで、買取受付は閉店1時間前までとなる。

問い合わせ先はパソコン工房 千葉店で、営業時間は11時から20時までだ。