LEVEL∞、『Assetto Corsa EVO』推奨ゲーミングPCを発売　RTX 5090搭載モデルも

ユニットコムは、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、レーシング・シミュレーター系YouTuber「ピカーチャンネル」とコラボした『Assetto Corsa EVO』推奨パソコンを販売中だ。
今回の推奨パソコンは、リアルな挙動と多彩な車両・サーキットで知られるレーシング・シミュレーション『Assetto Corsa EVO』向けに、動作推奨基準を満たすよう設計されたモデルだ。BTO（Build to Order）方式を採用しており、SSDの増設や周辺機器の追加など、プレイ環境に合わせたカスタマイズが行える点が特徴だ。
モデル例として、1つ目は「LEVEL-R789-LC270K-XKX-pica-Limited Edition [RGB Build]」で、販売価格は1,043,000円だ。Windows 11 Home [DSP版]、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、インテル Z890、DDR5 64GB、2TB NVMe対応 M.2 SSD、GeForce RTX 5090 Founders Edition、1200W 80PLUS PLATINUM認証ATX電源を搭載する構成だ。
2つ目は「LEVEL-R889-LC285K-XKX-pica-Limited Edition [RGB Build]」で、販売価格は1,073,000円だ。こちらはインテル Core Ultra 9 プロセッサー 285Kを備え、ほかの基本構成は同様にDDR5 64GB、2TB NVMe対応 M.2 SSD、GeForce RTX 5090 Founders Edition、1200W 80PLUS PLATINUM認証ATX電源となる。より上位のCPUを選びたいユーザー向けの選択肢だ。
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