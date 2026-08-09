BTOパソコンをお得に買うなら今！ 対象10モデルが最大6万6000円オフ

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、8月9日に「2026/8/9 24時間限定セール」を実施するという。開催期間は8月9日0:00から8月9日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大66,000円オフで購入できる機会となる。対象は全10商品で、いずれも送料無料だという。
注目機種の一つは「ZEFT R60RL」だ。AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、メモリ32GB DDR5、2TB SSDを搭載し、ミドルタワーケースと850W 80Plus Gold電源を採用する。通常665,800円から66,000円オフの特価599,800円（税抜）で、ハイエンド級のゲーム性能や映像編集用途を狙う構成だという。
そのほか、「ZEFT Z57K」はIntel Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5060 Ti 8GB、32GB DDR5、1TB SSDを備え、通常389,800円から26,000円オフの363,800円（税抜）となる。「ZEFT R66AN」はAMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5050、16GB DDR4、1TB SSDを組み合わせ、通常226,800円から7,000円オフの219,800円（税抜）で購入できる。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載する。
購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う形だ。各製品ページには個別の構成や価格が掲載されており、用途に応じてスペックを比較しやすい点も特徴だ。最新GPUを積んだゲーミング向けから、コストを抑えたエントリー寄りの構成まで揃い、夏の買い替え需要を意識した内容となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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