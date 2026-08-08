高性能ゲーミングPCが最大15万9000円引き！ 8月8日だけの特価セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月8日に「2026/8/8 24時間限定セール」を開催する。期間は8月8日0:00から8月8日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大159,000円オフとなる。対象製品は全10商品で、購入はセール特設ページおよび各商品ページから行えるという。
注目のセール対象として、「ZEFT Z55IK」はWindows 11 Pro、Intel Core Ultra 7 265F、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載するハイエンド構成だ。通常1,533,800円から159,000円オフの1,374,800円（税抜）で、送料無料となる。価格帯と性能の両面で、4Kゲームや高負荷なクリエイティブ用途を見据えたモデルだ。
また、「ZEFT R63G」はAMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を組み合わせたモデルで、16GB DDR5メモリと1TB SSDを備える。通常499,800円から50,000円オフの449,800円（税抜）、「ZEFT R67R」はAMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、32GB DDR5メモリと1TB SSDを備えて通常489,800円から50,000円オフの439,800円（税抜）となる。いずれもミドルタワーケースを採用し、送料無料で提供する。
セールはパソコンショップSEVENの特設ページで案内されており、各製品ページから詳細仕様を確認したうえで購入できる。BTOパソコンは用途に応じて構成を選びやすい点が強みで、今回の限定セールは高性能な最新GPU搭載機を狙うユーザーにとって見逃せない機会だという。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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