【今日限定】ゲーミングPCが最大15万6000円オフ！ 狙い目モデルをチェック

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、8月6日0:00から8月6日23:59までの24時間限定で『2026/8/6 24時間限定セール』を実施する。最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心に、最大156,000円オフの値引きが適用されるセールだ。

注目機種の一つが「ZEFT R60V」だ。AMD Ryzen 9 9950X、GeForce RTX 5090、メモリ128GB DDR5、ストレージ2000GB SSD＋2TB HDDを搭載し、be quiet！ SILENT BASE 802 Blackケースと1300W 80Plus platinum電源を組み合わせる上位構成となる。通常価格1,529,800円（税抜）から156,000円引きの1,373,800円（税抜）で、送料無料で購入できる。

そのほか、「ZEFT R67O」はAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備え、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載するミドルレンジ機だ。通常437,800円（税抜）から42,000円オフの395,800円（税抜）となる。「ZEFT R62V」はAMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を搭載し、32GB DDR5メモリと1000GB SSD、850W 80Plus gold電源を組み合わせる構成で、通常473,800円（税抜）から46,000円引きの427,800円（税抜）だ。いずれも送料無料となる。

セール対象は上記3機種を含む全10商品で、特設ページから各モデルの詳細や構成を確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。