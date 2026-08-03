ユニクロ「エアリズム3Dマスク」復活　人気製品を改善して再販へ

ユニクロは8月3日、2022年に発売した「エアリズム3Dマスク」を再販売すると発表した。販売再開は8月10日からで、価格は2枚入りで990円。

エアリズム3Dマスクは、肌に触れる面にユニクロの機能性素材「エアリズム」を使った立体型マスク。販売終了後も、同社にはこれまでにない規模で再販を求める声が継続的に寄せられていたという。

復活に合わせ、サイズ設計も見直した。従来のSサイズをXSへ変更し、XS、S、M、L、XLの5サイズ展開とした。耳ひもの長さも調整し、顔の大きさに合わせてフィット感を整えやすくしている。

色はホワイト、グレー、ネイビーに、新色のベージュを加えた4色。肌になじみやすい色を加え、服装や利用場面に合わせて選びやすくした。

構造は、肌面のエアリズム、中間の不織布フィルター、表面のメッシュ素材を重ねた3層式だ。ユニクロによると、中間層のフィルターは初期性能で細菌を含む飛沫や花粉などの粒子を99％カットする。

暑い時期に使いやすい接触冷感機能や、紫外線を90％遮るUVカット機能も備える。洗濯ネットを使えば洗濯機で洗うことができ、繰り返し使用しても立体的な形を保ちやすいよう芯地を採用した。

かつてのように誰もが日常的にマスクを着ける状況ではなくなったが、洗って使えるマスクを求める人は少なくない。サイズに加え、色やフィット感が細かく改善されたことで、再び支持を集めそうだ。