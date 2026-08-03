RTX 5080搭載PCが6万円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで8月5日0:00から8月5日23:59までの24時間限定セール「2026/8/5 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCなど全10商品で、最大60,000円オフ、全品送料無料となる。

注目モデルのひとつが「ZEFT R60TB」だ。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせた高性能ゲーミングPCで、通常699,800円から60,000円引きの639,800円（税抜）で販売する。OSはWindows 11 Pro 64ビット版で、ミドルタワーケースと850W 80Plus Gold電源を採用し、重量級ゲームやクリエイティブ用途にも対応する構成だ。

そのほか、Intel Core Ultra 5-235とGeForce RTX 5060を搭載する「ZEFT Z58N」は271,800円（税抜）、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備える「ZEFT R67Y」は379,800円（税抜）で用意される。いずれもWindows 11を搭載し、1TB SSDを標準装備するため、購入後すぐに利用を始めやすい内容だ。

購入はセール特設ページから行う形式で、各製品ページから仕様確認と注文ができる。対象機種は在庫状況や販売状況によって変動する可能性があるため、欲しい構成がある場合は早めの確認が望ましい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。