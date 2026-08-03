RTX 5070・RX 9070 XT搭載PCも対象　パソコンショップSEVENが1日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月4日に「2026/8/4 24時間限定セール」を実施する。開催期間は8月4日0:00から8月4日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、全10商品が対象となる。最大51,000円オフの特価が設定され、送料無料で購入できる点も魅力だ。

注目は、AMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070XTを組み合わせた「ZEFT R64J」だ。64GB DDR5メモリ、2TB SSD、850W 80Plus Gold電源を備えたマイクロタワー構成で、通常524,800円から51,000円オフの473,800円（税抜）となる。高負荷なゲームや動画編集を見据えた高性能機として位置付けられる。

そのほかにも、AMD Ryzen 5 8600G搭載の「SR-ar5-5560E/S9」は197,800円（税抜）、Intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT Z55XC」は383,800円（税抜）で販売される。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、SSDストレージやDDR5メモリを採用するなど、現行世代のPCらしい高速性を押し出した構成だ。

購入は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから行う仕組み。対象商品の詳細仕様や価格、在庫状況は各製品ページで確認できる。特設ページでは全10商品のラインアップをまとめて閲覧できるため、用途や予算に合わせて選びやすいセールとなる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。