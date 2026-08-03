ドスパラ、静岡に「デジタルドック」開設　メーカー不問のPC・スマホ修理に対応

サードウェーブが展開するパソコン専門店ドスパラは、パソコン・スマートフォンの修理およびサポートサービスを提供する「デジタルドック静岡東瀬名店」を、7月30日にドスパラ静岡東瀬名店内へオープンした。所在地は静岡県静岡市葵区東瀬名町6-1で、営業時間は11時30分から20時00分、定休日はドスパラ静岡東瀬名店に準拠する。メーカー不問のパソコン修理に対応し、店頭で気軽に相談できる地域密着型のサポート拠点となる。

デジタルドックは、ノートPC、デスクトップPC、自作PC、ゲーミングPCまで幅広く受け付ける修理・サポート専門店だ。液晶修理やデータ復旧に加え、スマートフォンやパソコンの設定、操作方法の相談にも対応するため、故障対応だけでなく「使い方が分からない」といった日常的な悩みにも応える構成となる。

相談方法は店頭だけでなく、出張サポートやリモートサポートも用意する。会員制定額サービス「デジタルケアサービス」に加え、「パソコン・スマホ使い方なんでも相談」は2,200円で20分のメニューとして提供される。

店舗は静清バイパス上りの瀬名ICを下りて車で1分の場所にあり、駐車場も備える。デジタル機器の不具合から日常の操作相談まで一括で持ち込める窓口として、地域の利便性を高めるオープンだ。