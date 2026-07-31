セブン-イレブン、PayPayポイントとVポイント導入　お得な施策に期待

Real Estate Japan Wikimedia Commons

セブン＆アイ・ホールディングスとセブン‐イレブン・ジャパンは7月31日、ソフトバンク、PayPay、LINEヤフー、三井住友カードとの戦略的提携を発表した。

提携により、会員IDとポイント制度が大きく変更される。セブン＆アイの共通会員ID「7iD」はPayPay IDへ統合し、セブン‐イレブンの買い物で付与するポイントとして、現在のセブンマイルに代わって、PayPayポイントとVポイントを導入する方針だ。

セブン‐イレブンの店舗やネット通販、宅配サービス「7NOW」などで、両ポイントをためたり使ったりしやすくする。PayPayポイント100ポイントを150円相当の商品券に交換する仕組みや、LYPプレミアム会員向けのポイント優遇、商品限定クーポンなども検討するという。

ただし、PayPayポイントとVポイントが同じ買い物で同時に付与されるのか、利用者がどちらかを選ぶのかといった詳しい仕組みは明らかになっていない。導入時期や付与条件についても今後決定される。

セブン‐イレブンアプリはPayPay IDでログインできる仕組みを導入し、PayPayがアプリの開発を担う。PayPayやLINE、三井住友カードのサービスから利用できるミニアプリも展開し、クーポンや事前注文などをできるようにする。

ソフトバンクやPayPay利用者、LINEヤフー会員、三井住友カードの利用者らを対象に、割引やポイント還元などの大規模キャンペーンも実施予定という。

よく行くセブン‐イレブンでポイントがためやすく、使いやすくなるのは歓迎だ。大連合ならではのお得な施策にも期待したい。一方で、アプリやID、ポイントの仕組みが複雑になると、どうすれば最も得なのかが分かりにくくなるのがやや心配だ。できればレジの前で迷わず使える仕組みにしてほしい。