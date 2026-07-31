プリンストンの3in1 MagSafe対応モバイルバッテリー、TikTokショップで特価販売

プリンストンは、マグネット式ワイヤレス充電、スタンド機能、有線充電の3機能を備えたモバイルバッテリー「DIGIERA マグネティックワイヤレス充電パワーバンク（型番：DGPB301）」を、TikTokショップで販売中だ。価格は1個2,979円、10個セットは20,867円で、1個あたり約2,086円となる。販売は在庫がなくなり次第終了し、価格や販売条件は予告なく変更・終了する場合があるという。

DIGIERAは、iPhoneなどMagSafe対応機器に対応するマグネット式ワイヤレス充電が特徴だ。強力マグネットで位置ずれを抑えながら給電できるため、ケーブルをつながずにスマートな充電環境を作りやすい。さらに、本体にはスタンド機能を備え、動画視聴やビデオ通話、デスク上での作業時にも使いやすいという。

加えて、USBポートによる有線充電にも対応し、ワイヤレスと有線を使い分けられる点も利点だ。手のひらサイズのスリムな筐体で、通勤・通学、旅行、出張など持ち運びを想定した使い方に向く。

購入はTikTokショップで行えるほか、製品詳細はプリンストン公式サイトでも確認できる。セット販売は2個、5個、10個も用意され、まとめ買い需要にも対応する。特に10個セットは法人備品やノベルティ、景品、共同購入を想定した使い方にも適する価格設計だ。