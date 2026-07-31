AMD Ryzen 9×RTX 5070搭載PCも値下げ、パソコンショップSEVENが限定セール

セブンアールジャパンは、8月3日0時から8月3日23時59分まで、同社が運営するパソコンショップSEVENの特設ページで「2026/8/3 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCなど全10商品で、最大60,000円オフとなる。
今回の目玉は、ゲーミング性能を重視したBTOパソコンの値引きだ。たとえば「ZEFT R60IS」はAMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを備え、通常619,800円（税抜）から60,000円オフの559,800円（税抜）となる。ほかにも「ZEFT Z56O」はIntel Core Ultra 5-245KFとGeForce RTX 5060を搭載し、324,800円（税抜）から25,000円オフの299,800円（税抜）となる。
また、「ZEFT G62CD」はIntel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5050、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせ、通常299,800円（税抜）から16,000円オフの283,800円（税抜）で販売する。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、送料無料だ。ケースや電源容量、チップセットなどの構成も商品ごとに異なり、用途や予算に応じて選びやすい内容だという。
ハイエンドGPUを搭載した高性能機から、比較的手に取りやすい価格帯のモデルまでそろう今回の企画は、ゲーミング環境の更新や買い替えを検討するユーザーにとって注目度の高い内容だという。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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