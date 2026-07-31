「楽天ドライブがハッキングされた」？　“本物に見える通知”まで疑う怖さ

「あなたの楽天ドライブがハッキングされた」。そんな通知が突然表示され、ユーザーに不安が広がった。

楽天ドライブは7月30日、アプリから送信されたように見える不審なプッシュ通知が表示される事象を確認したとして、調査を進めていると発表した。同社は、支払いの失敗やアカウント停止などが書かれた通知は開かず、リンクやボタンを押したり、パスワードや決済情報を入力したりしないよう呼びかけている。

Xでは同日、「YOUR RAKUTEN DRIVE HACKED（あなたの楽天ドライブがハッキングされた）」と書かれた英文通知や、「支払い情報を更新しないとデータが削除される」といった通知を受け取ったという投稿が相次いだ。「怖くて楽天関連のパスワードを全部変更した」「本物なのかフィッシングなのか分からず混乱した」「ログインできなくなった」といった不安の声も広がっている。

楽天ドライブは、すでに通知を開いてしまった場合でも、それ以上操作せず、表示された画面とアプリを閉じるよう案内している。担当チームが原因を調査しており、新たな情報が分かり次第、あらためて知らせるとしている。現時点で、利用者のアカウント情報やデータが実際に流出したとする発表はない。

最近、本物の企業から届く“お知らせ”メールと、不正なメールの見分けがますます難しくなっている。今回のように公式アプリから届いたように見える通知まで疑わなければならないとなると、ユーザーは何を信じればいいのかわからなくなってしまう。何が原因で何が起きたのか、早急に明らかにしてほしい。