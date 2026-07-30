人気バックパック「ミステリーランチ」現行モデルが販売終了へ　在庫限りで最後に

多くのアウトドアファンに親しまれてきた「MYSTERY RANCH」のバックパックが、一つの節目を迎える。

エイアンドエフは7月30日、日本で正規販売する米国ブランド「MYSTERY RANCH」の一般向け製品について、本国でのブランド再編に伴い、生産終了となる現行モデルの販売を強化すると発表した。現在店頭に並ぶ在庫が、MYSTERY RANCHブランドとして販売される現行デザインの最後になる。

生産終了となるのは、「2 DAY ASSAULT」「GLACIER」「RADIX」など、登山やトラベル、日常使いで人気を集めてきたシリーズ。これらのモデルは現在流通している在庫限りとなり、同じデザインで再生産される予定はない。

MYSTERY RANCHは、登山や旅行、通勤・通学向けのバッグから、軍や森林消防隊向けのプロ仕様まで幅広いバックパックを展開してきたブランド。2024年にクーラーボックスで知られるYETI傘下に入り、今後は軍や森林消防向けの「Mission Line」を中心としたブランドへ再編される。一般向け製品は終了し、一部モデルは将来的にYETIブランドで展開予定だ。

なお、生産終了後も国内での修理サービスは継続する。交換部品の一部は同等品に変更される場合があるものの、長く使い続けられるようサポートは続けるとしている。