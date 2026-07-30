「書くのは人、支えるのはAI」KADOKAWAとはてなが次世代小説エディタ開発

はてなは7月30日、KADOKAWAと共同開発した次世代小説エディタ「RIKU」のクローズドβテスト参加者の募集を開始した。運営はKADOKAWAが担当し、正式リリースに向けてサービスの改善を進める。18歳以上の小説を書いている人や書いてみたい人が対象。応募締切は8月17日23時59分だ。
AIが小説を代筆するのではなく、ユーザーの執筆をサポートするためのサービス。ユーザーが持つアイデアを整理し、ストーリーやキャラクター、世界観の設定づくりを支援するほか、執筆中に行き詰まった際の相談相手となり、完成後は校正や校閲、レビュー、感想を提供する。「書く人」の隣に立つ相棒として、創作を支援することを目指すという。
また、利用者がRIKUで執筆した作品はAIの学習には利用しないとしており、創作物がAIの学習データとして使われることを懸念するユーザーにも配慮した設となっている。
はてなとKADOKAWAは2016年からWeb小説投稿サイト「カクヨム」を共同開発し、サブスクリプションサービス「カクヨムネクスト」なども展開してきた。RIKUでは、はてながAIを活用したプロトタイプ駆動開発の知見を生かし、両社が培ってきた創作支援のノウハウをAIサービスへ発展させる。
創作の主体はあくまでも人間としたうえで、編集者のような伴走役としてAIを活用するアプローチ。小説執筆ツールの新たな方向性として注目されそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります