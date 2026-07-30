RTX 5060・RTX 5070 Ti搭載PCがお得　パソコンショップSEVEN限定セール実施

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて8月2日0:00から8月2日23:59まで、『2026/8/2 24時間限定セール』を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大51,000円オフで販売するのが特徴だ。セール対象は全10商品で、購入は特設ページから行えるという。
注目の対象機種のひとつが「ZEFT R60CL」だ。AMD Ryzen 7 9700X、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、Windows 11 Home 64ビット版を採用する。Antec P10 FLUXケースと850W 80Plus Gold電源を組み合わせた構成で、通常519,800円から51,000円オフの特価468,800円（税抜）で、送料無料となる。
また、Intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5060を備える「ZEFT Z57D」は、16GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載したミドルクラスの構成だ。通常299,800円から14,000円オフの285,800円で、こちらも送料無料となる。AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060を採用する「ZEFT R60SG」は、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Antec P20Cブラックケースを備え、通常336,800円から27,000円オフの309,800円（税抜）で販売する。
いずれのモデルも、ゲーム用途はもちろん、動画編集や配信、複数アプリを同時に扱う作業にも対応しやすい構成だ。
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