BTOゲーミングPCが最大13万6000円オフ　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにて、8月1日に『2026/8/1 24時間限定セール』を実施する。セール期間は8月1日0:00から8月1日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大136,000円オフで購入できる企画だ。対象は全10商品で、購入はセール特設ページおよび各製品ページから行える。
目玉となるのは、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5090を搭載する「ZEFT R65XP」だ。Windows 11 Pro、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、be quiet! SILENT BASE 802 Blackケース、1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,349,800円から136,000円引きの1,213,800円（税抜）で販売する。送料無料で、ハイエンドGPUを求めるゲーマーやクリエイターに向く構成だ。
そのほか、Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT Z55EKC」は、64GB DDR5メモリと2TB SSDを搭載し、通常449,800円から50,000円オフの399,800円（税抜）となる。AMD Ryzen 5 8500GとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用した「ZEFT R66A」も、16GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、通常347,800円から28,000円引きの319,800円（税抜）で提供する。いずれも送料無料だ。
セール対象にはこの3機種以外にも、計10商品が並ぶ。パソコンショップSEVENでは、ゲーミングPCを中心に、用途や予算に応じて選びやすいラインアップを用意した格好だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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