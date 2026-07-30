【地震・災害に備えを】意外と重要な“簡易トイレ” 100回分をまとめた「トイレの女神PREMIUM」

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水洗トイレが使えない事態に備える

地震や大雨などの災害では、断水や下水道設備の損傷により、自宅の便器が残っていても水洗トイレを使用できなくなる可能性がある。経済産業省は、災害用トイレについて1人当たり35回分、7日分の備蓄を推奨しており、食料や飲料水と同様に平時から準備しておく必要がある。

「どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM」は、既存の洋式便器に排便袋を取り付け、使用後に凝固剤で排泄物を固めて処理する簡易トイレだ。Amazonでは過去価格6,980円のところ、25%OFFの5,235円で販売されている。

水や電気を必要とせず、100回分の凝固剤と排便袋をまとめて備蓄できるため、家庭での断水対策や避難生活に備えたい場合に適している。

トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 100回分の特徴

水を使わず、便器に袋をかぶせて使用できる

使用方法は、洋式便器に排便袋をかぶせ、排泄後に凝固剤を投入するというもの。メーカーは取り付け時間の目安を約20秒としており、複雑な組み立てや給水作業を必要としない。断水時でも普段使っている便器を活用できるため、災害発生直後のトイレ確保に役立つ。

吸水性と消臭性を備えた日本製凝固剤

排泄物の処理には、吸水性と消臭性を備えた日本製の凝固剤を使用する。凝固剤の包装には劣化しにくいアルミ素材が採用されており、製造日から15年以上の長期保存に対応する。頻繁に買い替える必要が少なく、長期間保管する防災用品として管理しやすい設計。

家族で備蓄できる100回分のセット

セットには、凝固剤100個、黒色の排便袋100枚、使用後の排便袋をまとめる処理袋20枚、防災ブック1冊が含まれる。排便袋と処理袋を二重にして保管できるため、内容物や臭いが外へ漏れるリスクを抑えながら処理できる構成。まとまった回数を一箱で確保でき、家族の人数に応じた備蓄計画を立てやすい。

非常時の衛生環境を守るために

災害用トイレは、食料や飲料水と並んで、避難生活の衛生環境を維持するために欠かせない備えだ。「どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM」は、水を使わずに使用できる簡便さと、100回分の容量、15年の保存性を兼ね備えている。

なお、使用時に必要となる使い捨て手袋、トイレットペーパー、消毒用品なども一緒に保管し、使用後の廃棄方法については居住地域の自治体のルールを事前に確認しておきたい。