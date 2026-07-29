ハイエンドPC購入のチャンス！ RTX 5090搭載モデルが15万円オフ

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、7月31日に「2026/7/31 24時間限定セール」を実施する。期間は7月31日0:00から7月31日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが対象となり、最大15万円オフの特価を打ち出す内容だ。販売は公式セール特設ページおよび各商品ページから行われ、送料無料となる。

注目商品のひとつが「ZEFT Z55IK」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2TB SSDを備えた上位構成で、通常1,449,800円から15万円オフの1,299,800円（税抜）となる。ミドルタワーケース、intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を採用し、ハイエンドゲームや動画編集、3D制作まで視野に入る構成だ。

さらに「ZEFT Z55XQ」は、Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5080、32GBメモリ、1TB SSDを搭載し、通常569,800円から5万5,000円オフの514,800円（税抜）だ。Antec P10 FLUXケースとintel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を組み合わせたモデルで、性能と扱いやすさのバランスを重視する層に向く構成だ。加えて「ZEFT Z59L」も対象で、GeForce RTX 5070搭載のミドルクラス構成を通常419,800円から4万円オフの379,800円（税抜）で用意する。

セール対象はこのほかにもあり、全10商品が割引対象となる。いずれも送料無料で、購入は各商品ページまたはセール特設ページから行う形だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。