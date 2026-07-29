節電のつもりが逆効果？　エアコン室外機に濡れタオルは要注意

パナソニックは7月29日、エアコンの室外機に関する実態調査を発表した。エアコンの消費電力の約8～9割を室外機が占めることを知っていた人はわずか5％にとどまり、72％が室外機の節電対策を十分に行っていないことが分かった。

調査は7月7日から14日にかけて、全国の20～60代でエアコンを所有する551人を対象にインターネットで実施した。

「エアコンで消費電力が大きいのは室外機」と認識していた人は51％だった一方、「室外機が消費電力の8割以上を占める」と正しく理解していた人は5％にとどまった。

節電対策については、「積極的にしている」が10％、「ややしている」が18％で、合わせても28％だった。一方、「あまりしていない」が28％、「していない」が44％となり、72％が十分な対策を実施していなかった。対策をしない理由では「やり方が分からない」が66％で最多となった。

パナソニックによると、室外機は直射日光を避けて周囲の温度を下げることが節電につながるという。よしずなどで日陰を作り、室外機が吸い込む空気の温度を1℃下げると、設定温度を1℃上げるのと同程度の約10～13％の消費電力削減効果が期待できるとしている。

同社の試算では、14畳用エアコンを冷房期間の135日間、1日18時間運転した場合、室外機の吸い込み温度を1℃下げることで消費電力量を約60.2kWh削減できる。電気料金を1kWhあたり31円として計算すると、冷房期間全体で約1865円の節約になる。

また、室外機の前方20cm以上、できれば30cm以内には物を置かず、背面のホコリや落ち葉も定期的に取り除くことを推奨している。一方で、自作の室外機カバーで通風を妨げたり、濡れたタオルを室外機の上に載せたりすると、かえって冷房効率が低下する恐れがあると注意を呼びかけた。