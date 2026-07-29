今日の献立すぐ決まる　ホットクック、ついにAI相談係つきに

シャープは7月29日、水なし自動調理鍋「ヘルシオ ホットクック」のproシリーズ新製品を発表した。調理容量2.4Lの「KN-HW24K」と1.6Lの「KN-HW16K」。9月17日発売で、直販価格は2.4Lが8万2500円、1.6Lが7万1500円。
ホットクックとして初めて生成AIサービス「クックトーク」に対応したのが特徴。スマートフォンから献立相談や下ごしらえの手順、操作方法を尋ねると、AIアシスタント「九十九しおり（しおりちゃん）」が対話形式で答えてくれる。
普段は鍋やフライパンで作る料理について、ホットクックでの加熱方法や設定をAIが提案する。使いたい食材を入力して、本体で調理できるレシピを生成することも可能だ。
新開発のオプション「もっとトレー」も同梱する。上下2段の同時調理に対応し、底面の開口率を従来の蒸しトレイ比で約1.5倍に高めたことで、上段に蒸気を届けやすくした。
2段調理メニューは30種類に拡充。さらに、カットした肉や野菜を保存袋に入れて冷凍しておき、冷凍のまま調理できる10メニューも新搭載している。
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