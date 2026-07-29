欲しかったBTO PCが値下げ！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて、7月30日に「2026/7/30 24時間限定セール」を実施する。セール期間は7月30日0:00から7月30日23:59までとなり、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大67,000円オフの特価を用意するという。対象は全10商品で、購入はセール特設ページから行うだ。

注目商品のひとつが「ZEFT Z55EKD」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、ケースにはbe quiet! SILENT BASE 802 Blackを採用する。チップセットはIntel Z890、電源は850W 80Plus Goldで、通常566,800円から67,000円オフの499,800円（税抜）、送料無料となる。

ほかにも、AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT R61E」は、通常417,800円から40,000円オフの377,800円（税抜）だ。Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT G62CJ」も同じく40,000円オフの377,800円（税抜）で、いずれも32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、送料無料で提供する。用途に応じて、静音性重視のケースやマイクロタワーケースなど、構成の違いも選べる点が特徴だ。

セール対象はこの3製品に限らず、ほかにも計10商品がラインアップされる。BTOパソコンならではの構成変更や、ゲーミング性能を重視した最新世代CPU・GPUの組み合わせを狙うユーザーにとって、短時間で選ぶ価値のある企画だ。購入方法は、特設ページにアクセスして各製品ページから注文する流れとなっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。