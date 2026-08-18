GIGABYTEの27型ゲーミングモニター2機種登場　240Hz QD-OLEDモデルもラインアップ

GIGABYTEは8月18日、ドスパラ専売モデルとして27型ゲーミングモニター「GO27Q24A」と「G27Q20T」を8月20日に発売すると発表した。価格はGO27Q24Aが72,980円、G27Q20Tが26,800円。いずれもNVIDIA G-SYNC CompatibleおよびAMD FreeSync Premium認証を取得し、映像のカクつきやティアリングを抑えた滑らかな表示を狙う製品だ。

GO27Q24Aは2,560×1,440ピクセルの27型QD-OLEDパネルを搭載し、最大リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms（GTG）を実現する。DCI-P3 99％対応で約10億7000色表示をサポートし、グラフェン放熱フィルムと四辺放熱により冷却性を高めた設計だ。さらに、画面焼けリスクを抑えるAI OLEDケアと、焼けにも対応する3年保証を備える点が特徴だ。

ゲーミング機能も充実する。GO27Q24Aには、24.5インチフルHD表示や4：3、5：4比率へ切り替えられるタクティカルスイッチ2.0、モーションブラーやゴーストを低減するウルトラクリアー、VRRの範囲を調整してちらつきを抑えるOLED VRRアンチフリッカー、暗部視認性を高めるナイトビジョンを搭載する。加えて、クロスヘア、タイマー、HDRモードをOSDに統合したゲームアシストにも対応する。

G27Q20Tは2,560×1,440ピクセルの27型SuperSpeed IPSパネルを採用し、最大リフレッシュレート210Hz（OC）、応答速度0.5ms（GTG）を備える。DCI-P3 94％対応で約10億7000色表示をサポートし、スマートOD、エイムスタビライザー・シンク、AIブラックイコライザー、ナイトビジョン、ゲームアシストなどを搭載する。