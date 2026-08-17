GIGABYTE、RTX 5060×Core Ultra 9搭載の16型AIゲーミングノート「GAMING A16」を発売

GIGABYTEは8月17日、Intel Core Ultra 9 185HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16」の直販限定モデルを、GIGABYTEノートPC直販サイト「GIGABYTEストア【公式】」で販売開始すると発表した。販売価格は、16GBメモリ搭載の「GAMING A16 EVHS3JP893SH」が264,800円、32GBメモリ搭載の「GAMING A16 EVHS3JP863SH」が294,800円だ。

GAMING A16は、16コア/22スレッド構成のCore Ultra 9 185Hに加え、最大572 AI TOPSをうたうGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたモデルだ。CPU側にはIntel ArcグラフィックスとAIアクセラレータNPUのIntel AI Boostも統合し、最新ゲームだけでなく、AI生成や4K動画編集といった高負荷作業にも対応する設計だ。

ディスプレイは16.0型WUXGA液晶で、解像度は1920×1200ピクセル、リフレッシュレート165Hz、応答速度3msだ。アスペクト比は16:10で、画面対ボディ比は90％を実現する。ヒンジは180度開閉に対応し、会議や持ち運びの場面でも使いやすい仕様だ。冷却面では、134枚ブレードのデュアルファンと3D VortXによる排気設計を採用し、負荷が低い場面では0dB動作を実現するAIクーリングも備える。

そのほか、Gigabit LANとWi-Fi 6Eによる通信環境、単色RGBバックライト付き日本語配列キーボード、Dolby Atmos対応オーディオ、USB PD 3.0充電への対応など、実用性も高い。独自AIエージェント「GiMATE」では、音声操作の「Press and Speak」のほか、「AIブーストII」「AIパワーギアII」「AIオーディオ」「AIボイス」「スマート・クーリング」「AIプライバシー」などを統合し、ゲーム、配信、ビデオ会議まで幅広い用途を支援する。購入者特典として、先着30名にAnker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブルを進呈するキャンペーンを実施し、さらに9月30日までの購入者を対象に抽選で10名へ10,000円分のQUOカードを用意する。