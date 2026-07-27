「Forza Horizon 6」を4Kで快適プレイ　GALLERIA推奨ゲーミングPC3モデルが登場

サードウェーブは、GALLERIAブランドの『Forza Horizon 6』推奨ゲーミングPC3モデルを、7月16日より全国のドスパラ各店舗およびドスパラ通販サイトで販売開始した。

今回登場したのは、いずれも32GBメモリを搭載し、GeForce RTX 5080またはRadeon RX 9070 XTを備えるデスクトップPCだ。『Forza Horizon 6』の推奨動作環境を満たし、推奨PCの認定を受けたモデルとして、単に動作を支えるだけでなく、美麗なグラフィックスと高い没入感を重視した設計となる。4K環境でも快適なプレイを狙えるハイパフォーマンスが特長だ。

販売モデルは、GALLERIA XDC7A-R58-GD Forza Horizon 6 推奨ゲーミングPCが539,980円、GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 Forza Horizon 6 推奨ゲーミングPCが564,980円、GALLERIA XDR7M-97XT-GD Ryzen 7 9800X3D搭載 Forza Horizon 6 推奨ゲーミングPCが489,980円となる。

購入特典として、本製品限定のオリジナル壁紙を初期設定して届ける点も見逃せない。さらに、上位構成のGALLERIA XDR7A-R58-GDは、AMD Ryzen 7 9800X3D、32GB DDR5メモリ、1TB Gen4 NVMe SSD、NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7を搭載し、サイズはおよそ幅220×奥行488×高さ498mm、重量はおよそ16kgとなる。

『Forza Horizon 6』は、日本を舞台にしたシリーズ最新作として、550種を超える実車とともに壮観な風景を走り抜けるオープンワールドレースゲームだ。GALLERIAの高性能PCと組み合わせることで、レジェンドを目指すレース体験をより快適に楽しめる構成となる。