RTX 5090搭載モデルも対象！ ゲーミングPC最大13万円オフの限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、7月29日0:00から7月29日23:59までの24時間限定で「2026/7/29 24時間限定セール」を実施するだ。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大130,000円オフとなり、対象は全10商品だ。購入はセール特設ページおよび各製品ページから行う仕組みで、送料無料も適用されるという。
注目製品のひとつが「ZEFT R63C」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版で、AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載するハイエンド構成だ。ケースはAntec P20C ブラック、1300W 80Plus platinum電源を備え、通常1,259,800円から130,000円引きの特価1,129,800円（税抜）となる。
次に「ZEFT G62BM」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを採用する高性能モデルだ。Fractal Pop XL Silent Black Solidケースとintel Z890チップセット、1000W 80Plus gold電源を組み合わせ、通常644,800円から65,000円オフの579,800円（税抜）で販売される。静音性を意識したケース構成で、ゲームだけでなく動画編集やAI処理にも向く内容だ。
価格を抑えつつ性能を確保したい層には「ZEFT Z55XH」が選択肢となる。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5060、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、Antec P20C ブラックケースとintel B860チップセット、750W 80Plus gold電源を備える。通常315,800円から22,000円オフの293,800円（税抜）で、送料無料のまま購入可能。
今回のセールは、最上位GPUを狙うユーザーから、コストと性能のバランスを重視するユーザーまで幅広く対象にした内容だ。特設ページでは全10商品の詳細が確認でき、各モデルの構成や価格、購入ページへ直接アクセスできる。セール期間は7月29日23:59までのため、狙いの構成がある場合は早めの確認が有効だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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