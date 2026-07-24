RTX 5070 Ti・RX 9070 XT搭載PCがお得に！ 7月27日限定BTOセール開始

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、7月27日に「2026/7/27 24時間限定セール」を実施する。開催期間は7月27日0:00から7月27日23:59までの1日限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、最大75,000円オフの特価を打ち出す内容だ。購入は特設ページから行える。

注目の対象製品には、ハイエンド構成の「EFFA G08J」が含まれる。Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra 7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備え、ミドルタワー筐体とIntel Z890チップセット、1000W 80Plus Gold電源を組み合わせた構成だ。通常価格674,800円から75,000円引きとなり、特価は599,800円（税抜）だ。送料無料で、特設ページの製品ページから購入できる。

同じくセール対象の「ZEFT R69Q」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載するゲーミング向けモデルだ。32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、850W 80Plus Gold電源を採用し、通常価格459,800円から43,000円オフの416,800円（税抜）となる。さらに「ZEFT R66H」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060を組み合わせた比較的手に取りやすい構成で、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、650W 80Plus Bronze電源を備え、特価は259,800円（税抜）だ。

今回のセールは、ハイエンドからミドルクラスまで幅広いBTOパソコンを割引対象とする点が特徴だ。全10商品が対象で、いずれも送料無料となるため、用途に応じてコストを抑えながら構成を選びやすい。特設ページでは各モデルの詳細スペックを確認できるため、ゲーム用途やクリエイティブ用途を想定した比較検討に向く内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。