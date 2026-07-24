RTX 5070 Ti・RX 9070 XT搭載PCがお得に！ 7月27日限定BTOセール開始

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、7月27日に「2026/7/27 24時間限定セール」を実施する。開催期間は7月27日0:00から7月27日23:59までの1日限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、最大75,000円オフの特価を打ち出す内容だ。購入は特設ページから行える。
注目の対象製品には、ハイエンド構成の「EFFA G08J」が含まれる。Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra 7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備え、ミドルタワー筐体とIntel Z890チップセット、1000W 80Plus Gold電源を組み合わせた構成だ。通常価格674,800円から75,000円引きとなり、特価は599,800円（税抜）だ。送料無料で、特設ページの製品ページから購入できる。
同じくセール対象の「ZEFT R69Q」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載するゲーミング向けモデルだ。32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、850W 80Plus Gold電源を採用し、通常価格459,800円から43,000円オフの416,800円（税抜）となる。さらに「ZEFT R66H」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060を組み合わせた比較的手に取りやすい構成で、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、650W 80Plus Bronze電源を備え、特価は259,800円（税抜）だ。
今回のセールは、ハイエンドからミドルクラスまで幅広いBTOパソコンを割引対象とする点が特徴だ。全10商品が対象で、いずれも送料無料となるため、用途に応じてコストを抑えながら構成を選びやすい。特設ページでは各モデルの詳細スペックを確認できるため、ゲーム用途やクリエイティブ用途を想定した比較検討に向く内容だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります