AMD Ryzen 9×RTX 5090搭載PCも対象、最新BTOが最大14.7万円オフ

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月26日0:00から7月26日23:59までの24時間限定で「2026/7/26 24時間限定セール」を実施する。販売場所は公式のセール特設ページで、対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCの全10商品だ。価格は最大147,000円オフとなり、送料無料で購入できる点も特徴だ。

注目の主力モデル「ZEFT R65XR」は、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載したハイエンド構成だ。Windows 11 Pro 64ビット版、1300W 80Plus platinum電源、ミドルタワーケースを備え、通常1,423,800円（税抜）から147,000円引きの特価1,276,800円（税抜）で提供する。購入は各製品ページから行う仕様だ。

このほか、intel Core Ultra5-235とGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT Z59CA」は通常293,800円（税抜）から22,000円オフの271,800円（税抜）だ。さらに、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを搭載する「ZEFT R60SB」は通常488,800円（税抜）から49,000円オフの439,800円（税抜）となる。いずれもメモリ、SSD、ケース、電源まで含めた完成済みBTOパソコンで、用途に応じて選びやすい構成だ。

パソコンショップSEVENはカスタマイズ性の高さで知られるBTOブランドであり、今回のセールでもゲーミング用途から高性能デスクトップまで幅広くそろえる。各モデルの詳細やほかの対象商品はセール特設ページで確認できる。最新パーツを搭載したPCを、短時間でお得に入手したい読者に向く企画だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。