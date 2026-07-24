RTX 5080搭載PCも対象！ 7月25日限定で最大6万3000円引きセール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで7月25日限定の「2026/7/25 24時間限定セール」を実施する。開催期間は7月25日0:00から7月25日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大63,000円オフで販売する内容だ。対象製品は全10商品で、購入は特設ページおよび各製品ページから行う形式となっている。
注目株は、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5080を組み合わせた「ZEFT R60D」だ。Windows 11 Pro、32GB DDR5メモリ、2TB SSD、Antec P10 FLUXケース、1000W 80Plus Gold電源を備え、通常639,800円から63,000円引きの576,800円（税抜）で購入できる。送料無料で、ハイエンドGPUの性能を活かした4Kゲーミングや動画編集向け構成として訴求力が高いモデルだ。
そのほか、Intel Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5050を採用した「ZEFT Z55IM」は269,800円（税抜）、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「ZEFT R67E」は399,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11搭載で、SSDやDDR5メモリを備えた実用性の高い構成だ。各モデルとも送料無料となる。
セール対象の全10商品は、パソコンショップSEVENのセール特設ページで確認できる。BTO方式のため、用途に応じて構成を選びやすい点も特徴だ。なお、詳細な仕様や在庫状況は各商品ページで確認する必要がある。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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