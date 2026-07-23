AMD Ryzen 9 9950X3D×RTX 5080搭載PCが6万9000円オフ　パソコンショップSEVENセール開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、7月24日に「2026/7/24 24時間限定セール」を実施する。開催期間は7月24日0:00から7月24日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、対象の全10商品が最大69,000円オフになる内容だ。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う。
注目製品のひとつが「ZEFT R61XC」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、NZXT H9 FLOW RGBホワイトケース、850W 80Plus Gold電源を備える高性能モデルだ。通常695,800円から69,000円オフの626,800円（税抜）で、送料無料で販売する。
同じくセール対象の「ZEFT R67AE」は、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載するミドルレンジ向け構成だ。通常337,800円から24,000円引きの313,800円（税抜）となり、コストを抑えつつ最新世代のGPUを狙いたい層に向くモデルだ。「ZEFT R67N」はAMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリを組み合わせ、通常399,800円から30,000円オフの369,800円（税抜）で展開する。
いずれのモデルもWindows 11 Home 64ビット版、SSD 1000GB、80Plus Gold認証電源を採用し、BTOならではの実用性を重視した構成だ。パソコンショップSEVENではこのほかにも合計10商品がセール対象となり、詳細な構成や在庫状況は特設ページで確認できる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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