iiyama、USB Type-Cケーブル1本で使える23.8インチフルHDモニターを発売 65W給電・LAN対応
マウスコンピューターは7月23日、iiyamaブランドの23.8型フルHD IPS方式液晶ディスプレイ「ProLite XB2497HSN-B1J」を順次販売開始すると発表した。販売はAmazonマウスブランドストア、マウスコンピューター楽天市場店、Yahoo!マウス公式ストアで行うという。
ProLite XB2497HSN-B1Jは、USB Type-Cケーブル1本で映像出力、最大65WのUSB Power Delivery給電、データ通信、有線LAN接続、USBハブ機能までまかなえる点が大きな特徴だ。ノートパソコンを中心に使うビジネス環境では、配線を最小限に抑えつつ、ドッキングステーション代わりに活用できる構成となる。
画面は23.8型のIPS方式パネルを採用し、解像度は1,920×1,080のフルHDとなる。ノングレア仕様で映り込みを抑え、輝度は350cd/㎡、コントラスト比は1,500:1、応答速度は1ms（MPRT）だ。さらに100Hzリフレッシュレートに対応し、文字やスクロール表示が滑らかになり、日常業務から資料作成、軽いクリエイティブ作業まで幅広く使いやすい設計だ。
機能面ではデイジーチェーン接続にも対応し、最大4画面のマルチディスプレイ環境を構築できる。狭額縁・フラットデザインにより複数画面を並べた際の視線移動も自然で、省スペース設置にも向く。スタンドは高さ最大150mmの調整に加え、チルト、スウィーベル、ピボットに対応し、作業姿勢や用途に合わせた柔軟な配置が可能だ。主な端子はUSB Type-C（Alt Mode）、HDMI、DisplayPortで、スピーカーは2W×2を搭載する。
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