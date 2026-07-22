進研ゼミ小学講座、「ぷよぷよ」で漢字学習　チャレンジタッチに新ゲーム登場

ベネッセコーポレーションは、セガと共同で小学生向け通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」チャレンジタッチ内において、学習型コラボコンテンツ「タッチでぷよぷよ」を7月25日から10月24日まで提供する。対象は進研ゼミ小学講座（チャレンジタッチ）小学1～6年生。

「タッチでぷよぷよ」は、長く親しまれてきたアクションパズルゲーム「ぷよぷよ」と、ベネッセの学習設計を組み合わせた新コンテンツだ。「通常モード」では、ぷよをつなげて消すおなじみのルールを楽しみながら、先を読む力や試行錯誤する力を育む。「漢字モード」では、低学年向けに天気や自然に関する漢字をテーマごとにまとめて学び、中高学年向けには部首が同じ漢字をつなげて消すことで、漢字への理解を深める仕組みになっている

ベネッセによる2026年6月の調査では、保護者の55.2％が「子どもは勉強よりスマートフォンやゲームの方が魅力的に見えている」と感じており、学習とゲームの両立は家庭の関心事になっている。一方で、94.4％の保護者が学習へのゲーム要素導入を肯定的に捉えていたという。両社は「ゲームか、勉強か」という二項対立ではなく、ゲームを入口に自然と学びへ向かう体験を目指すとしている

監修には小学校教諭で東京大学客員研究員の正頭英和氏が参加し、ゲームの持つ達成感や継続性が「自ら学び続ける力」を育てるとコメントしている。セガ側も「ぷよぷよ」35周年の節目に教育分野での可能性を広げる取り組みとして位置づけており、両社の知見を掛け合わせた新しい学びの形として注目される