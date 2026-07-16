Dropbox、Claude連携を開始　ChatGPT・Gemini対応拡大でAI業務基盤を強化

Dropbox Japanは7月14日、DropboxとClaudeの連携を開始し、Claude向けDropboxコネクタ、Claude Cowork向けDropboxプラグイン、Claude Code向けDropboxプラグインの提供を始めた。あわせて、ChatGPT Work、ChatGPT、ChatGPT Codexとの連携拡大と、Gemini Sparkとの統合も発表した。

今回の連携の核となるのは、Dropbox内のファイルやフォルダーをAIの作業文脈として直接扱える点だ。Claude向けDropboxコネクタでは、ファイルの検索、プレビュー、共有に加え、内容をもとにした回答取得が可能だという。Claudeで生成したコンテンツをDropboxへ保存できるため、AIで生まれた成果物を継続的な共同作業へつなげやすい設計だ。

Claude Cowork向けDropboxプラグインでは、クライアントフィードバックの分類や外部パートナーへの成果物送付、保存済みコンテンツを基にした新規アセット作成ができる。プロンプト入力だけで、ファイル整理、安全な共有リンク生成、CSVやマークダウン、HTML、JavaScriptなどの形式でのテキストベースファイル作成まで完了する。Claude Code向けDropboxプラグインでは、デベロッパーがDropbox内の仕様書、議事録、補足資料を参照しながら、コードや技術資料の生成、更新、分析を進められる点が特徴だ。サイズ情報は該当せず、ソフトウェア連携機能として提供される。

さらにDropboxは、ChatGPT WorkやChatGPT Codexへの対応を追加し、Dropbox plugin for ChatGPTを通じてファイル整理、共有リンク生成、ファイル共有リクエスト作成、複数工程のワークフロー実行を支援する。加えて、Googleの新しいAIエージェントであるGemini Sparkとの統合も可能になった。Gemini Sparkは米国で提供され、現在はWeb版とモバイル版で利用できる。macOSアプリ対応は今後数週間で順次展開される予定だという。Dropboxは、複数のAIツールを横断しても、共通のコンテンツ基盤として文脈を保ったまま業務を進められる環境を整える狙いだ。