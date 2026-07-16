iiyama PC、Core 7搭載17型ノート発売　144Hz液晶＆Copilotキー採用

ユニットコムは、iiyama PC「STYLE∞（スタイル インフィニティ）」から、インテル Core 7 プロセッサー 240Hを搭載した17型ノートパソコンを発売した。パソコン工房・グッドウィル各店および公式通販サイトで購入でき、BTO対応によりメモリやストレージを用途に合わせて選択できる構成だ。モデル例の製品名は「STYLE-17FH126-C7-UCEX」で、販売価格は154,800円となる。

搭載するインテル Core 7 プロセッサー 240Hは、Performance-coreとEfficient-coreを組み合わせたハイブリッド・アーキテクチャーを採用する。6基のP-coreと4基のE-coreによる10コア16スレッド構成で、最大5.2GHzのターボ・ブースト動作に対応するため、資料作成、Webブラウジング、オンライン会議、動画視聴といった日常用途から、複数アプリを同時に扱うマルチタスクまで幅広くこなせるという。

ディスプレーは17.3型のフルHD液晶で、リフレッシュレートは最大144Hzに対応する。一般的な60Hz駆動よりも表示が滑らかで、動きの速い映像でもブレを抑えやすい点が特徴だ。さらに非光沢パネルを採用しており、長時間の作業でも映り込みを抑えやすい構成となる。

キーボードにはMicrosoft Copilotをすぐ起動できるCopilotキーを搭載する。生成AIを呼び出しやすく、文章作成や要約、アイデア出しなどの作業を支援する設計だ。なお利用にはMicrosoftアカウントへのサインインが必要となる。標準構成はWindows 11 Home、DDR4-3200 8GBメモリ、500GB NVMe対応M.2 SSD、Intel Graphicsを備え、必要に応じてBTOで拡張できる点も魅力だ。