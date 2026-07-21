パソコン工房「怒涛のボーナスセール」開催、ゲーミングPCが最大11万5000円引き

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEBサイトで「怒涛のボーナスセール」を7月31日まで開催中だ。セール対象のBTOパソコンは最大11万5千円引きとなり、普段使いからビジネス、ゲーム用途まで幅広く使えるデスクトップPCや高性能ノートPCを割安に選べる内容だ。購入方法は店舗とWEB通販の両方に対応し、WEBサイトでは7月31日11時59分まで限定BTOパソコンを販売するという。
同セールでは、定番のおすすめパソコンに加え、PCパーツや周辺機器の日替わりセール商品も用意する。今回のセールでは、価格を抑えながらも実用性能を確保したモデルが中心となり、初めての買い替えから性能重視の購入まで対応する構成という。
注目製品のひとつが、認定再生メモリを採用したエントリー向けゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」だ。認定再生メモリは、同社基準に基づく品質検査と動作確認を通過した再生部材で、CPUやグラフィックスカード、ストレージには新品パーツを使う。これにより、ゲーミングPCに必要な性能と拡張性を保ちながら、価格とのバランスを追求した。販売は全国のパソコン工房店舗とWEB通販サイトで行い、BTOカスタマイズにも対応する。さらに、1年間の製品保証に加えて延長3年・4年保証や月額会員サービス「プラチナITパスポート」も選べる。
同社はこのほか、WEB会員向けのBTOパソコン送料無料、買取額を強化する中古買取施策、対象iiyama PCの購入と同時アップグレードで最大16,000円分相当を還元するキャンペーン、最大2万円分相当の還元が受けられる保証加入プログラム、Windows 11搭載機への乗り換え支援、最長48回まで分割支払い手数料が無料となるショッピングローンも案内する。セール情報ページでは店舗チラシや各キャンペーンの詳細を確認できる構成だ。
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